"يتحدث معنا".. رئيس فيوتشر يكشف آخر تطورات حالة أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف رئيس نادي مودرن فيوتشر، وليد دعبس، آخر تطورات الحالة الصحية لجناح الفريق أحمد رفعت.

وقال دعبس عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كل الشكر لمستشفى زمزم وكل القائمين من تمريض ودكاترة وجماهير إسكندرية المحترمة جدا".

وأضاف: "تم نقل أحمد رفعت من الإسكندرية إلى القاهرة منذ أيام، وخلال نقله تواجد الدكتور المشرف على الحالة في عربة الإسعاف".

وواصل: "أحمد رفعت بدأ يتحرك ويتحدث معنا، لكن هدفنا عودته إلى ما كان عليه قبل الأزمة القلبية".

وأردف: "لا يهمني عودته إلى كرة القدم، ولكن الهدف أن يعود وسط أسرته ويمارس الحياة الطبيعية".

وأتم: "لا نستطيع تحديد الأسباب التي أدت إلى سقوط أحمد رفعت إلى الآن".

اقرأ أيضًا:

شوبير يزف خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة فيوتشر

معلق مباراة الأهلي وسيمبا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

"طلبه قوبل بالرفض".. الخليج 365 يكشف ماذا فعل محمد صلاح مع أحمد رفعت