مدرب منتخب مصر لكرة الصالات: نسعى لاستعادة لقب أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يتطلع جهاد عرفة، لاعب منتخب مصر لكرة القدم للصالات السابق والمدير الفني الحالي لـ(الفراعنة)، لبلوغ نهائي كأس أمم أفريقيا، والتأهل لكأس العالم في أوزبكستان هذا العام.

وفي رحلة جديدة، يبحث منتخب مصر عن اللقب الأفريقي الغائب منذ 20 عامًا، وحجز بطاقة التأهل للمونديال من خلال مشاركته المنتظرة في بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 11 إلى 21 أبريل المقبل.

ويعتبر منتخب مصر أحد أقوى المنتخبات العربية والأفريقية في كرة الصالات، ودائما ما يكون أحد أبرز المرشحين للمنافسة على الألقاب، فهو أكثر المنتخبات تتويجًا بكأس أمم أفريقيا برصيد 3 ألقاب ويلاحقه منتخب المغرب، كما يتواجد باستمرار على المسرح العالمي حيث يعد أكثر ممثلي القارة السمراء بلوغا لكأس العالم عقب مشاركته في جميع النسخ.

وفي مقابلة أجراها مع الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قال عرفة "نتواجد بصفة مستمرة في المونديال منذ انطلاقها عام 1996 ونسعى لبلوغ النسخة المقبلة رغم صعوبة المنتخبات الأفريقية وقوتها في الوقت الراهن".

أضاف عرفة "منتخب مصر حقق بعض الإنجازات في كأس العالم من بينها الصعود لدور الثمانية عام 2016 والفوز بالمركز السادس في نسخة جواتيمالا عام 2000، وأتمنى بالتأكيد المنافسة على لقب كأس أفريقيا المقبل ولكن ننظر للتأهل للمونديال كأولوية. نحن لدينا هدفا ونريد تحقيقه".

وشدد مدرب منتخب مصر للصالات "نملك لاعبين جيدين حاليا ولدينا قوام رائع، وقادرين على تغيير النتائج للأفضل في البطولة الأفريقية والصعود لكأس العالم المقبل، وتقديم نتائج مختلفة عن السابق، من أجل إعادة اسم مصر المعهود في تاريخ اللعبة".

وأشار "لا شك بأن غياب اللقب الأفريقي منذ عام 2004 له أسباب. نحن فزنا باللقب 3 مرات على التوالي منذ عام 1996، وشاركت كلاعب في بطولة عام 2000 وكنت قائدا للمنتخب في نسخة 2004. ولعل أبرز الأسباب هي تغيير خريطة أفريقيا في كرة الصالات وبالطبع في الكرة التقليدية (11 لاعبًا)، أصبحنا نرى في الكرة العشبية منتخبات مثل الرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية وغينيا لها باع كبير في البطولات الأفريقية وتتسبب في إحراج منتخبات كبيرة".

يذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا للصالات، بجوار منتخبات ليبيا وناميبيا وموريتانيا.