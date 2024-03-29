انقسام في الزمالك بسبب إمكانية عودة علي جبر

انتشرت أنباء خلال الفترة الأخيرة عن إمكانية عودة علي جبر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وكان علي جبر قد رحل عن الزمالك في شتاء 2018، إلى ويست بروميتش الإنجليزي على سبيل الإعارة، ثم انضم إلى بيراميدز في صيف العام ذاته.

وكشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن وجود انقسام داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن احتمالية عودة علي جبر، إلى القلعة البيضاء.

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وأوضح عبد الجواد، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج “الهدف” على قناة “أون تايم سبورتس 2″، أن وكيل اللاعب قد عرض خدماته على مجلس إدارة نادي الزمالك للتعاقد معه خلال الصيف القادم، في صفقة انتقال حر.

وأشار إلى وجود تباين في الآراء بين أعضاء مجلس الإدارة، حيث يرى البعض أن الصفقة ستكون مفيدة للغاية نظرًا لأن اللاعب ذو خبرة ولن يكلف الزمالك الكثير بعد انتهاء عقده مع بيراميدز.

ويرى البعض الآخر أن علي جبر في عمر 35 عامًا، ولن يفيد الفريق على المدى البعيد والأفضل الاستثمار في لاعب شاب.