غياب 7 لاعبين عن الزمالك أمام فيوتشر في الكونفدرالية

ضربت الغيابات صفوف نادي الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر، المقرر لها مساء الأحد المقبل، على ملعب السلام، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وجاءت غيابات الزمالك عن لقاء مودرن فيوتشر، على النحو التالي: محمود حمدي الونش، ومحمد عبد الشافي، ومحمد أشرف روقا، إبراهيما نداي، بسبب الإصابة.

فيما جاء غياب، كل من: عبد الله السعيد، وناصر ماهر، وسيف فاروق جعفر، بسبب عدم القيد الإفريقي.

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ويستعد الفارس الأبيض للمواجهة المرتقبة أمام نظيره فيوتشر، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وستقام مباراة الزمالك ضد فيوتشر، يوم الأحد الموافق 31 مارس الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.