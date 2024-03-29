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مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقنوات الناقلة

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مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

نقدم لكم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي أمام نظيره آرسنال، في إطار منافسات الجولة 31 من بطولة الممتاز.

ومن المقرر أن يستضيف مانشستر سيتي نظيره آرسنال، يوم الأحد الموافق 31 مارس الجاري، على أرضية ملعب استاد الاتحاد.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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ويسعى السيتيزن إلى تحقيق الفوز خلال المباراة من أجل خطف الصدارة في الدوري، بينما يبذل آرسنال قصارى جهده للحفاظ على مركزه في سلم الترتيب نحو تحقيق اللقب.

ويحتل الجانزر المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال، عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبريميرليج، ولم يتم الكشف عن المعلق حتى الآن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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