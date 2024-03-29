الخطيب رئيس الاهلي يفاجئ أحمد رفعت

قام محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، بزيارة أحمد رفعت، لاعب فيوتشر الذي يمكث بأحد المستشفيات؛ إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها قبل ثلاثة أسابيع.

واطمأن الخطيب على الحالة الصحية لمهاجم فيوتشر والتي تحسنت كثيرًا، وأكد على دعمه ومساندة النادي للاعب، وتمنى له الشفاء العاجل والعودة لأسرته وناديه ومحبيه.

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وكان أحمد رفعت قد تعرض للإغماء في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري؛ وذلك بسبب توقف القلب، حيث تم نقله إلى مستشفى خاص بالإسكندرية لتلقي العلاج المناسب.

وبدأت حالة اللاعب في التحسن تدريجيًا، حيث استعاد اللاعب وعيه، وبدأت الوظائف الحيوية في الجسم تعمل بشكل طبيعي، كما تم رفعه من على أجهزة التنفس الصناعي.

ويلعب فيوتشر ضد الزمالك، يوم الأحد الموافق 31 مارس الجاري، على ستاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.