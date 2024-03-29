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فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز التذاكر، لمباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني، يوم 5 أبريل المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره سيمبا اليوم، في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب "مكابا الوطني" بتنزانيا.

وكان الأهلي تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تمكن من احتلال صدارة ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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