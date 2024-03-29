"نتمنى ردها في وجود اللاعب".. مودرن فيوتشر يشكر رئيس الأهلي عقب زيارة أحمد رفعت



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

قام مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس، بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقب زيارته صباح اليوم الجمعة إلى أحمد رفعت لاعب الفريق، للاطمئنان على حالته الصحية.

وذكر مودرن فيوتشر في بيان رسمي قام بنشره: "حرص رئيس النادي الأهلي على زيارة أحمد رفعت في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً، في موقف نبيل من الكابتن محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية، الذي اعتدنا منه على الواجب والأصول دائماً".

وأضاف: "كما يشكر وليد دعبس رئيس مودرن فيوتشر باسم مجلس الإدارة بشكل عام، كل جماهير النادي الأهلي العظيمة، التي لم تتوقف عن دعم النادي وأحمد رفعت في المنحة الأخيرة بالدعاء له بشكل كبير".

وتابع: "زيارة الخطيب إلى أحمد رفعت في المستشفى، شهدت تواجد هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، أسامة حسني لاعب الأهلي السابق".

واختتم النادي بيانه: "يتمنى مجلس إدارة النادي رد الزيارة في وجود أحمد رفعت المرة القادمة، لتهنئة النادي الأهلي وجماهيره بعد تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم".