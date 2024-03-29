مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة،على ستاد "مكابا الوطني" بتنزانيا، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، موديست.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 5 أبريل المقبل، على ستاد "القاهرة الدولي".

وكان الأهلي تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة.