الاهلي ينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف على سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد أمام نظيره سيمبا التنزاني، خلال المباراة المقامة حاليًا بينهما.

ويحل الاهلي ضيفًا على نظيره سيمبا التنزاني، في الوقت الحالي ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أرضية ملعب استاد بنيامين مكابا الوطني.

وسجل هدف التقدم لصالح الاهلي في شباك سيمبا التنزاني، أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول.

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وكان الاهلي قد دخل المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : مصطفى شوبير

الدفاع : محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط : مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية

الهجوم : حسين الشحات – بيرسي تاو – أنتوني موديست.

وتذاع مباراة الاهلي ضد سيمبا التنزاني، عبر قناة بي إن سبورت 6، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا