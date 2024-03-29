موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، في السابعة والنصف مساء غدً السبت.

ويحضر الاجتماع الفني من الزمالك كلا من، عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق، مصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي نادي مودرن فيوتشر وطاقم التحكيم المغربي المكلف بإدارة المباراة.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه، في التاسعة مساء اليوم على ملعب النادي، ويختتم تدريباته في التاسعة والربع مساء غدً السبت باستاد السلام، استعداداً للقاء المرتقب ضد مودرن فيوتشر.

ويواجه الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، في التاسعة مساء يوم الأحد، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وتقام مباراة العودة يوم 7 أبريل المقبل.

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