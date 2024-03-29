"محمد هاني البطل".. كيف احتفت الجماهير بالهدف الأول للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تقدم أحمد نبيل كوكا للنادي الأهلي، بتسجيل الهدف الأول في شباك سيمبا التنزاني، وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع "إكس: "كوكا يُسجل الأول للأبطال في اللقاء".

واحتفت الجماهير بهدف أحمد نبيل كوكا، وكتب أحد المشجعين: "الأهلي أسد القارة الأفريقية، كوكا بيرمضن علينا".

وأضاف مشجع آخر: "محمد هاني عمل اختراق عالمي وهو بطل الهدف الأول، إن شاء الله الأهلي يكمل ويحسم التأهل النهارده".

وعلق مشجع آخر: "الأهلي بطل القارة الأفريقية".

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