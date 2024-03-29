أول قرار من الأهلي بعد فيديو إسلام الشاطر وأسامة حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، رفع دعوى قضائية ضد إحدى المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع الفيديو المنتشر لإسلام الشاطر وأسامة حسني.

وقال عثمان: "قررنا رفع دعوي قضائية ضد إحدى المنصات التي تقوم بفبركة فيديوهات لبعض الاعلاميين ونجوم الاهلي مثل إسلام الشاطر وأسامة حسني".

وأضاف: "البلاغ المقدم تم فيه ذكر اسم الشاطر وأسامة بعد انتشار فيديوهات مفبركة لهما وخلفها لوجو قناة الاهلي وتحاول استقطاب الجماهير والنصب عليهم".

وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للثنائي إسلام الشاطر وأسامة حسني، بشأن قيامهم بالمراهنات.

اقرأ أيضاً:

مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا