"بكوب شاي".. إمام عاشور يتابع مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة من منزله، خلال مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.

وظهر في الصورة كوب شاي أمام عاشور، بالإضافة إلى الجوائز التي حصل عليها مع الأهلي.

ويتقدم الأهلي على سيمبا التنزاتي، بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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