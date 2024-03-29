"بعد هدفه في شباك سيمبا".. رقم تاريخي لكوكا مع النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن اللاعب أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر، في مرمى سيمبا التنزاني، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حالياً ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعد هذا هو الهدف الأول للاعب صاحب الـ 22 عاماً، في تاريخ مشاركاته رفقة المارد الأحمر.

وجاء هذا الهدف للاعب في المباراة رقم 47 له، رفقة المارد الأحمر بمختلف البطولات، تمكن خلالهما من تسجيل هدف واحد وصناعة ثلاثة أهداف.

ويذكر أن النادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني حالياً، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على ستاد "مكابا الوطني" بتنزانيا"، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.