"الأول في تنزانيا".. الأهلي يقترب من نصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيمبا التنزاني، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز هدف المارد الأحمر الوحيد في المباراة، اللاعب أحمد نبيل "كوكا"، في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول.

ويعد هذا هو الفوز الأول للمارد الأحمر، على حساب فريق سيمبا في تنزانيا، حيث لم يسبق له تحقيق الفوز من قبل بملعب سيمبا.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 5 أبريل المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي" بمصر.