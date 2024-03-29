شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29/3/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 29/3/2024 ، العديد من الاخبارالرياضية والتي جاء اهمها، علي جبر معروض على الزمالك في صفقة انتقال حر.. وجوميز يحسم الصفقة، وتعطل مفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحى لتمديد تعاقده والسر فى الزمالك، ومنتخب مصر يدرس خوض ودية قبل مواجهتى بوركينا وغينيا بتصفيات المونديال.

علي جبر معروض على الزمالك في صفقة انتقال حر.. وجوميز يحسم الصفقة

عرض احد وكلاء اللاعبين المدافع الدولي علي جبر لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، علي ادارة نادي الزمالك

الكاف قبل مواجهة الأهلى وسيمبا: نحن في انتظار متعة كبيرة.. فيديو

نشرت صفحة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية التابعة للاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" فيديو قبل مواجهة الاهلى أمام نظيرة سيمبا التنزانى فى ذهاب دور ربع النهائي.

تعطل مفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحى لتمديد تعاقده والسر فى الزمالك

تعطلت مفاوضات إدارة نادي بيراميدز مع رمضان صبحي لاعب الفريق والمتعلقة بتمديد تعاقده ليستمر في النادي السماوي لمدة 4 سنوات

الزمالك مهدد بإيقاف القيد من جديد نهاية أبريل المقبل

يواجه نادى الزمالك خطر إيقاف القيد مجدداً يوم 30 أبريل المقبل،بسبب مستحقات البرتغالى جايمى باتشيكو

الزمالك يجس نبض الاتحاد السكندرى فى صفقة مابولولو

وضع مسئولو نادى الزمالك، الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى على خريطة التعاقدات فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

منتخب مصر يدرس خوض ودية قبل مواجهتى بوركينا وغينيا بتصفيات المونديال

يدرس حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، تنظيم مباراة ودية قبل انطلاق مواجهتى بوركينا فاسو وغينيا المقبلتين فى تصفيات كأس العالم.

مودرن فيوتشر يشكر الاتحاد السكندري بعد موقفه في أزمة أحمد رفعت

أصدر نادي مودرن فيوتشر بيانا رسمياً يوجه من خلاله الشكر للاتحاد السكندري بعد موقف مجلس إدارة زعيم الثغر في أزمة أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن فيوتشر

إمام عاشور ووسام أبو على ضمن 9 غيابات فى صفوف الأهلى أمام سيمبا الليلة

يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره سيمبا التنزانى فى الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة على ملعب بنجامين مكابا الوطنى فى العاصمة التنزانية.