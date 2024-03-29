شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلى يحافظ على التقدم بهدف كوكا أمام سيمبا بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني المُقامة حالياً بملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والنتيجة هي تقدم الأهلي بهدف نظيف.

ويُدير المباراة ، الحكم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل وعلي تقنية الفيديو سيتواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا ويعاونه من مورشيوس أحمد امتياز.

بدأت المباراة بنشاط من أصحاب الأرض قبل أن يرد الأهلي بهجمة خطرة قادها ببراعة محمد هاني الذي راوغ دفاع سيمبا ومرر عرضية أرتدت من مدافع الفريق التنزاني لتصل أحمد نبيل كوكا الذي سددها في الشباك التنزانية مُسجلاً الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الخامسة.

بعد الهدف نشط أداء صاحب الأرض وحاول العودة للمباراة وقاد أكثر من هجمة تعامل معها دفاع الأهلي بشكل جيد وأنطلق علي معلول بهجمة عنترية من ناحية الشمال ومررها عرضية لكن دفاع سيمبا يحوّل الكرة إلى ضربة ركنية.

تعرض موديست للعرقلة في منطقة جزاء سيمبا وطالب لاعبي الأهلي بإحتساب ضربة جزاء لهم لكن الحكم رفض وطالب باستكمال اللعب ، بعدها تصدى مصطفى شوبير لتسديدة قوية من لاعب سيمبا وأنقذ الأهلي من هدف مُحقق لصاحب الأرض.

بمرور الوقت ازداد ضغط سيمبا على الأهلي مع تصدي دفاع الأحمر للهجمات وتألق مصطفى شوبير مرة أخرى ليتصدى لأنفراد وأبعد الكرة بقدمه عن مرماه ، ويواصل الضغط من صاحب الأرض مع محاولات دفاعية من الأهلي لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بنشاط ملحوظ من جانب صاحب الأرض الذي ضغط بقوة على مرمى مصطفى شوبير مُستغلاً التراجع الواضح من الأهلي الذي اعتمد على الهجمات المرتدة.

أهدر لاعبي سيمبا أكثر من فرصة خطرة ، وفي الدقيقة 67 أجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تغيير ثنائي بنزول رضا سليم وطاهر محمد طاهر بدلاً من حسين الشحات وبيرسي تاو.

حاول الاهلي السيطرة على وسط الملعب وفي الدقيقة 73 شارك أفشة بدلاً من مروان عطية كما شارك كهربا بدلاً من موديست.

ويضم تشكيل الأهلى الرسمي لمباراة سيمبا ، كلاً من : مصطفى شوبير ، محمد عبد المنعم ، رامي ربيعة ، محمد هاني ، علي معلول ، مروان عطية ، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا ، حسين الشحات، بيرسي تاو وموديست.

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة الليلة غياب كل من: محمد الشناوي واليو ديانج وياسر ابراهيم وإمام عاشور ووسام أبو علي وكريم نيدفيد للإصابة بجانب غياب محمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد لعدم القيد الأفريقي.