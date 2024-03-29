كولر: الأهلي لم يصعد بعد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب سيمبا التنزاني بنتيجة ١-٠ مساء اليوم الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" نعلم من البداية أنها مباراة صعبة بسبب قوة المنافس وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في تنزانيا، إلى جانب الضغوط الكبيرة التي تعرض لها لاعبو الفريق لا سيما اللاعبين الدوليين الذين سافروا مع بعثة الأهلي بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب مباشرة بدون فترة استشفاء".

وتابع:" الأهلي لم يتأهل حتى الآن وهناك مباراة عودة يجب أن نستعد لها جيدًا من الآن علي جميع عناصر الفريق بذل المزيد من الجهد خلال مواجهة الإياب يوم 5 أبريل المقبل".

ووجه كولر الشكر لجماهير الأهلى التي تحرص على التواجد في الملعب ودعم الفريق في كل مكان بالعالم، واليوم تواجدوا في مدرجات استاد بنيامين مكابا.