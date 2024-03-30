شاهد بالفيديو.. ملخص مباراة اتحاد جدة والفيحاء بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح اتحاد جدة في تحقيق الفوز على نظيره الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.



جاء فوز الاتحاد على الفيحاء بعد البداية القوية للأخير، حيث نجح في تسجيل هدف التقدم من خلال لاعبه عبد الحميد الصابري في الشوط الأول من المباراة.

بينما جاء رد العميد قوي، حيث سجل ثلاثة أهداف عن طريق المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله وأحمد الغامدي، ومروان الصحفي.

شاهد أهداف مباراة الاتحاد والفيحاء

ونجح الاتحاد في الحصول على ثلاث نقاط غالية، ليتواجد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة.

حيث جمعهما العميد من 15 انتصارات و4 تعادلات وهُزم في 7 مواجهات.

فيما يتجمد رصيد الفيحاء عند 32 نقطة، محتلًا المركز ال 8 في جدول الترتيب، بعدما حقق الفوز في 8 لقاءات والتعادل بمثلها وتلقى 9 هزائم