شاهد أهداف مباراة الأهلي والاتفاق بدوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مواجهة أهلي جدة السعودي أمام نظيره الاتفاق بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة ال 25 من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم.



جاء هدف المباراة الأول عن طريق اللاعب فراس البريكان، لاعب الأهلي في الدقيقة 8، بينما تعادل الاتفاق من خلال اللاعب الايفواري سيكو فوفانا المعار من النصر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وتقدم الاتفاق في النتيجة عن طريق مهاجمه الفرنسي المخضرم موسى ديمبيلي في الدقيقة 49، بينما تعادل الأهلي قبل نهاية المباراة بدقيقتين عن طريق عبد الله العمار.

شاهد أهداف الاتفاق والأهلي

ويأتي أهلي جدة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، بينما الاتفاق ظل سادسًا برصيد 36 نقطة.