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تعرف على أسباب تغيب موتيابا عن مران الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن سبب تأخر وصول الأوغندي ترافيس موتيابا المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة.

وأوضح عبد الواحد السيد أن تأخر وصول موتيابا يأتي بسبب تجديد اللاعب لجواز السفر الخاص به، وشدد على أن الجهاز الإداري على تواصل مستمر مع اللاعب لمتابعة موعد وصوله.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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