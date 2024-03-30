حارس الاهلي يخطف الأنظار بتصرف مثير مع شوبير.. كاف يبرزها

أبرز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، تصرف مثير من جانب حارس مرمى النادي الاهلي، حمزة علاء، مع زميله مصطفى شوبير، خلال مواجهة سيمبا.

وخطف ثنائي حراسة مرمى النادي الاهلي، حمزة علاء ومصطفى شوبير، الأنظار في مباراة سيمبا، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اتجاه حمزة نحو المرمى التي يتواجد فيها شوبير، ليقدم له المياه، بسبب أجواء الطقس التي عاني منها الفريق.

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والتقط الكاميرات، الحارس البديل وهو يساعد حامي عرين الاهلي، في وضع المياه على رأسه، ليبرز الكاف اللقطة بتعليق:”لا يهم من يلعب، سندعم بعضنا البعض على أي حال”.

وتألق مصطفى شوبير، في الفوز الذي حققه المارد الأحمر على الفريق التنزاني، بنتيجة هدف وحيد، مساء اليوم الجمعة، خارج الديار.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح الاهلي، اللاعب أحمد نبيل كوكا، بعدما استغل كرة مرتدة من الحارس وأسكنها الشباك في الدقيقة الرابعة.

وستقام مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 5 أبريل المقبل، على ستاد القاهرة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.