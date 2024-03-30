"وش إجرام".. كيف علقت الجماهير على مباراة فوز الأهلي؟ (كوميكس)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تفاعلت الجماهير مع فوز الأهلي على سيمبا التنزاني، بهدف نظيف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مستخدمة تعليقات ساخرة من بعض الأفلام والمسلسلات.

وشهدت المباراة تألق مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، واستخدم مشهد من فيلم "قصة الحي الشعبي"، ووضع صورة الحارس الإيطالي بوفون شوبير، وعلق: "نزل رجلك يلا".

واستخدم آخر مشهد من فيلم "وش إجرام"، وعلق على تغييرات كولر وأداء رضا سليم: "حرام عليكوا سودتوا عيشتنا".

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