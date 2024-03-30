أول تعليق من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على سيمبا بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

علق إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد فوز فريقه على سيمبا التنزاني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على حساب سيمبا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، على ستاد "مكابا الوطني" بتنزانيا.

وقام إمام عاشور بنشر صورة للاعبي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ملقاً عليها: "الأهلي بمن حضر.. مبروك يا رجاله".

ويغيب إمام عاشور عن المشاركة مع النادي الأهلي، بسبب إصابة الكتف التي تعرض لها، خلال المشاركة مع منتخب مصر في بطولة "كأس عاصمة مصر"، خلال فترة التوقف الماضية.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم الجمعة المقبل الموافق 5 أبريل المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".