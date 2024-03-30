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"المنتخب في أمان".. إبراهيم عبد الجواد يعلق على أداء مصطفى شوبير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على أداء مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، في مباراة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر عبد الجواد صورة شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، وكتب: "ربنا يحميك يابني، مستقبل حراسة الأهلي والمنتخب في أمان".

وفاز الأهلي على سيمبا التنزاني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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