هل استحق الأهلي ركلة جزاء؟.. خبير تحكيمي يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد ناصر عباس الحكم الدولي السابق، أحقية الأهلي في الحصول على ركلة جزاء، خلال مباراته أمام فريق سيمبا التنزاني لصالح مهاجمه أنتوني موديست.

وقال عباس في تصريحات عبر قناة الأهلي: "الفار حرم الأهلي من ركلة جزاء صحيحة لصالحه، وتمركز الحكم كان خاطئ في هذه اللعبة".

وأضاف: "حكم اللقاء تغاضى عن احتساب مخالفة لصالح على معلول، تحولت بعدها إلى هجمة خطيرة لسيمبا كان يمكن أن يسجل من خلالها، بالإضافة إلى تغاضيه عن مخالفة واضحة أيضاً لصالح حسين الشحات".

وتابع: "الفار لم يتدخل في لعبة طاهر محمد طاهر، لأنها من خارج منطقة الجزاء، واللعبة كانت تستوجب احتساب مخالفة وحصول لاعب سيمبا على كرت أصفر"

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيمبا التنزاني، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم الجمعة المقبل الموافق 5 أبريل المقبل، في إياب الدور ربع النهائي بالبطولة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في تمام الساعة العاشرة مساءً.