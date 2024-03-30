سيناريوهات صعود الأهلي إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - حقق الأهلي فوزاً ثميناً بهدف نظيف على سيمبا التنزاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الجمعة، بملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي أحمد نبيل كوكا في الدقيقة الخامسة، وبذلك يضع الأهلي قدمه في نصف النهائي البطولة لكن الحسم سيكون في لقاء العودة يوم 5 أبريل المقبل بإستاد القاهرة.

وأدار المباراة الحكم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل، وعلى تقنية الفيديو تواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا، وعاونه من مورشيوس أحمد امتياز.

سيناريوهات صعود الأهلى إلى دور نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا

بهذه النتيجة اقترب فريق الأهلي من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتاج الفريق إلى الفوز أو التعادل في مباراة الإياب.

المنافس المحتمل للأهلى فى حال الصعود للدور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا

وفي حال تأهل الأهلي إلى نصف النهائي، سيلتقى الفائز من مواجهة مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي، وستُقام مباراة الإياب في مصر.

تقام مباراة الأهلي وسيمبا في إياب دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة القادم في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تذاع مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس.