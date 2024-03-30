شكرا لقرائتكم خبر عن الكومى: لا توجد خلافات بين محمد صلاح وحسام حسن وقادرون على تنظيم المحافل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن تنظيم بطولة كأس عاصمة مصر أكد للجميع أننا قادرون على إقامة المحافل الدولية.

وقال الكومي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "مصر قادرة على تنظيم أى بطولة ونشهد طفرة إنشائية غير مسبوقة في مجال الرياضة".

وأضاف: "تنظيم دورة الألعاب الأفريقية 2027 ستكون البداية لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية، ويجب أن تلتزم الجماهير في المدرجات خلال الفترة القادمة من أجل زيادة الحضور في مباريات الدوري".

وأوضح: "محمد صلاح قيمة كبيرة ووضع الكرة المصرية على الخريطة العالمية، ولا توجد أزمة بينه وبين حسام حسن".