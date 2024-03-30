شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى القادمة أمام سيمبا التنزانى بدوري الابطال والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود اليوم السبت بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى برئاسة حسام غالى للقاهرة قادمة من تنزانيا بعد خوض مباراة سيمبا بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب بنجامين مكابا الوطنى فى العاصمة التنزانية دار السلام.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام سيمبا التنزانى بدوري الابطال

يستعد الاهلى لمواجهة سيمبا التنزانى مجدداً في مباراة إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا والمقرر إقامتها بإستاد القاهرة في العاشرة من مساء الجمعة المقبل.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الأفريقي في مواجهة مع سيمبا التنزاني على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلى لقبها.

مشوار الأهلى في دوري أبطال أفريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغانى وفاز عليه بهدف دون رد ثم فاز على يانج افريكانز التنزانى بهدف دون رد ليحتل صدارة مجموعته ثم واجه سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائى دوري ابطال أفريقيا مساء أمس الجمعة.

الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء