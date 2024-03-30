إنبي 2008 يفوز على لافينا في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق كرة القدم بنادي إنبي مواليد 2008، الفوز على نظيره لافينا بنتيحة 3/1، في المباراة التي شهدها ملعب النادي البترولي، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.



ويواصل الفريق البترولي تصدره لجدول ترتيب بطولة الجمهورية مواليد 2008، بعدما نجح في تحقيق فوز غالي وثمين على لافيينا.

جاءت ثلاثية النادي البترولي عن طريق كل من: محمد شريف بندارى وأدهم فريد، وأنس رشد.

ويجد قطاع الناشئين بنادي إنبي اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، حيث يرغب مجلس الإدارة برئاسة أيمن الشريعي في تقديم مواهب كبيرة للكرة المصرية، بالإضافة إلى تحقيق أكبر استفادة مالية من وراء نجوم المستقبل.