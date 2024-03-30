"عودة الأبطال".. بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنزانيا، في طريقها إلى القاهرة، عقب تحقيق الفوز على سيمبا، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع "إكس"، صور اللاعبين من المطار، وعلق: "بداية رحلة عودة الأبطال للقاهرة".

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني، يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

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