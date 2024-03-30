ريال مدريد يصعب مهمة ليفربول في التعاقد مع بديل محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية، عن مهمة صعبة تواجه نادي ليفربول بسبب ريال مدريد الإسباني، وذلك في التعاقد مع بديل للدولي المصري محمد صلاح.

وتشير التقارير إلى أن ليفربول يبحث عن التعاقد مع بديل لقائد منتخب مصر، محمد صلاح، وسط أنباء حول رحيله في الميركاتو الصيفي إلى الدوري السعودي.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية موسم 2025 المقبل، حيث يعد هدفًا للعديد من أندية الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ليفربول مهتم بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد رودريجو، ليكون بديلًا للنجم المصري.

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وأوضحت أن اقتراب كيليان مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد، يجعل رودريجو، يتحول من لاعب أساسي إلى بديل في النادي الملكي.

ويرتبط رودريجو، بعقد مع الميرنجي حتى 2028، ولا يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق، ولكنه قد يغير موقفه في حال تواجد علي مقاعد البدلاء.

وأكدت الصحيفة، أن هناك أزمة ستواجه ليفربول للتعاقد مع بديل محمد صلاح من ريال مدريد، حيث سيطلب الأخير الحصول على مبلغ يتراوح بين 100 و120 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل رودريجو.

واختتمت بأن الصحافة البريطانية، ذكرت أن ليفربول كان سيقدم عرضًا لـ ريال مدريد بمبلغ قيمته 80 مليون يورو لضم رودريجو، وسيرفضه النادي الإسباني.