الليلة ..الهلال يحل ضيفًا على الشباب في ديربي ناري بدوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفا على نظيره الشباب مساء اليوم السبت في مباراة الديربي التي ستجمع بينهما على ملعب الليوث ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة دوري روشن السعودي.

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ويتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 68 نقطة جمعهم من 24 مباراة فاز في 22 مباراة وتعادل في مواجهتين ولم يتلقي أي هزيمة ، فيما يتواجد الشباب في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.



موعد مباراة الهلال والشباب



ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والشباب في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على أن يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والشباب



وتذاع مباراة ديربي الهلال والشباب بشكل حصري عبر قناة ssc1 hd وssc1 sd بالإضافة إلى تطبيق shahid.

