الارشيف / اخبار الرياضه

الشحات وموديست يخضعان لاختبار كشف المنشطات ‏

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - خضع الثنائي حسين الشحات وأنتوني موديست، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاختبار كشف المنشطات عقب انتهاء مباراة الأهلي ‏أمام سيمبا، التي أقيمت مساء أمس على ملعب بنجامين مكابي في دار السلام بتنزانيا.‏ 

إقرأ أيضًا..

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏ 

ويلتقي الأهلي وسيمبا يوم 5 أبريل المقبل على استاد القاهرة في إياب ربع النهائي لحجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.‏

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا