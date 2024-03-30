الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال إفريقيا يشيد بالحارس مصطفى شوبير

الشارقة - اميمة ياسر - أشاد الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بما قدمه مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، خلال فوزه فريقه 1-0، على حساب سيمبا التنزاني.

الأهلي فاز على مستضيفه سيمبا التنزاني بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الجمعة، على ملعب بنجامين مكابا، ضمن منافسات الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقدم مصطفى شوبير أداءً مميزًا طوال المباراة حيث نجح في 7 تصديات منهم 4 من داخل منطقة الجزاء ليحافظ على نظافة شباكه في المباراة الرابعة له في دوري الأبطال بنسبة نجاح 100%.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة صورًا لحارس النادي الأهلي من المباراة وعلق عليها «مصطفى شوبير أخطبوط» باستخدام الرمز التعبيري.

كما أشاد حساب البطولة بالروح العالية بين لاعبي الأهلي، حيث نشر مقطع فيديو لحمزة علاء، حارس مرمى الأهلي البديل وهو يساعد مصطفى شوبير وعلق عليها: «لا يهم من يلعب، سنبقى في ظهر بعضنا على كل حال».

ويستضيف الأهلي فريق سيمبا في مباراة الإياب يوم الجمعة المقبلة 5 أبريل في ملعب ستاد القاهرة الدولي، حيث يحتاج للفوز أو التعادل لتأكيد تأهله للدور نصف النهائي.