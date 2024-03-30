الارشيف / اخبار الرياضه

بيكهام يُثير الجدل بعد ظهوره مع نيمار في ميامي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - أثار الإنجليزي ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي، الجدل بعدما نشر صورة رفقة البرازيلي دا سيلفا نجم الهلال السعودي، خلال تواجد الأخير في ولاية فلوريدا الأمريكية مؤخراً.

 

وظهرت خلال الأيام الماضية، تقارير حول إمكانية رحيل البرازيلي نيمار عن صفوف الهلال في فترة الانتقالات القادمة، بعد أشهر قليلة فقط من قدومه إلى الدوري السعودي.

 

وتواجد نيمار، الذي يغيب عن الهلال بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي منذ أكتوبر الماضي، في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

 

شارك بيكهام، صورته مع نيمار عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، معلقاً عليها: “مرحباً بك في ميامي يا صديقي (للعشاء فقط)”، وذلك في إشارة واضحة إلى أن لقائهما لا يتعلق بأي شيء يخص مستقبل اللاعب البرازيلي.

نيمار 
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا