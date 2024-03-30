قرار مفاجئ من الاهلي ضد حكم مباراة سيمبا التنزاني

اتخذ مسئولو النادي الاهلي قرارا عاجلًا ضد الجنوب إفريقي توم أبونجيل حكم مباراة الأحمر ضد سيمبا التنزاني التي لعبت أمس.

وحقق الاهلي الفوز على سيمبا التنزاني بهدف دون رد، أحرزه أحمد نبيل كوكا، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستقر مسئولو الأحمر على التقدم بشكوى رسمية ضد الحكم الجنوب إفريقي توم أبو نجيل، وحكم الفيديو دحان بيدا؛ وذلك لتغاضيهم عن احتساب ركلتي جزاء للفريق، وعدم طرد لاعبين من سيمبا في المباراة التي جمعت الفريقين أمس.

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ومن المقرر أن يرفق مسئولو النادي الاهلي في شكواهم فيديوهات توثق الحالات التحكيمية الخاطئة التي أثرت على نتيجة مباراة الأمس.

ومن المقرر أن يلتقي المارد الأحمر نظيره سيمب التنزاني الجمعة القادمة، ضمن مباريات الإياب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووضع النادي الاهلي قدمًا ونصف في التأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يكفي الفريق الأحمر التعادل في مباراة الإياب.