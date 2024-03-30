"صفر بطولات".. ماذا قدم رمضان صبحي مع بيراميدز حتى الآن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

رحب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز الحالي والأهلي السابق، بالاستمرار مع الأول وتجديد تعاقده، لمدة 3 سنوات مقبلة، وانتقل اللاعب إلى الفريق السماوي، في سبتمبر 2020.

وخاض صبحي مع بيراميدز 116 مباراة في مختلف البطولات، وسجل خلالها 30 هدفا وساهم في 21، وتلقى اللاعب 23 بطاقة صفراء، وشارك في 6 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، لم يسجل خلالها أي أهداف، وفي بطولة الكونفدرالية، لعب 31 مباراة، سجل 5 أهداف وساهم في 7.

ولم يحصد رمضان صبحي أي بطولة بقميص بيراميدز، كما أنه لم يتخطى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات.

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