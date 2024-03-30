9 لاعبين.. غيابات الزمالك عن مباراة مودرن فيوتشر في الكونفدرالية الإفريقية



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويغيب عن صفوف الزمالك 9 لاعبين وهم، محمود علاء ومحمد عاطف وسيد عبدالله نيمار لوجهة نظر فنية، إبراهيم نداي بسبب عدم اكتمال جاهزيته الفنية، محمد أشرف روقا بسبب استمرار إصابته في العضلة الخلفية، ترافيس موتيابا بسبب تأخر وصوله لمصر بعد وجوده مع منتخب بلاده واستخراج جواز سفر جديد، عبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر لعدم القيد الإفريقي.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى، محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء الدين.

خط الدفاع، حمزة المثلوثي، عمر جابر، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، ياسر حمد، أحمد فتوح.

خط الوسط، نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي، زياد كمال، مهاب ياسر، أحمد مصطفى "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مصطفى شلبي، يوسف أوباما.

خط الهجوم، سيف الجزيري، ناصر منسي، سامسون أكينيولا.

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