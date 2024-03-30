تشكيل الهلال أمام الشباب في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق الهلال السعودي بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس عن التشكيل الذي سيبدأ مباراة الشباب، المقررة بينهما مساء اليوم في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي.

ويدخل الهلال ديربي الرياض وهو على عرش صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة من 24 مباراة، في حين يتواجد فريق الشباب في المركز الحادي عشر، برصيد 28 نقطة.

تشكيل الهلال أمام الشباب

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: محمد البريك- كاليدو كوليبالي- علي البليهي- ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيز- سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش- ميشايل ديلجادو.

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا- سالم الدوسري- أليكساندر ميتروفيتش.