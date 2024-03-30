الامارات | عبد العزيز النعيمي يتوج هيئة النقل بطلاً لكرة القدم في دورة عجمان الرياضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان فريق هيئة النقل بطلاً لبطولة كرة القدم في ختام النسخة الرابعة لفعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي أقيمت خلال الفترة من 4 إلى 19 رمضان برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وبتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

شهد حفل الختام عدد كبير من الشخصيات تقدمهم غانم بن مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وراشد عبد الرحمن السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية، وبخيت بن خالد بن طناف المنهالي، وأحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة العليا، وعبد العزيز عبد الله نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا ومدير الدورة، وعدد من رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية والمؤسسات في حكومة عجمان، إضافة إلى رؤساء الشركات الراعية للدورة.

وجرد هيئة النقل فريق دائرة البلدية والتخطيط من لقبه وحرمه من نيل اللقب للمرة الرابعة على التوالي بعد فوزه عليه بركلات الترجيح 2-0 بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء الجمعة في ملعب مركز كواترو الرياضي وسط حضور جماهيري كبير ملأ جنبات الملعب.

وبعد الانتهاء من المباراة قام الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، بتكريم فريق هيئة النقل بكأس البطولة، ودائرة البلدية والتخطيط بالمركز الثاني، والإدارة العامة للدفاع المدني بجائزة أفضل جهة حكومية مشاركة، ودائرة الميناء والجمارك بجائزة الفريق المثالي.

وفرض هيئة النقل سيطرته على أغلب الجوائز الفردية بفوز سامويل ملا بجائزة أفضل لاعب، وأوا ديجوبو بجائزة الهداف برصيد 9 أهداف، ورامي كمال أفضل مدرب، في حين فاز مامادو درامي من دائرة البلدية والتخطيط بجائزة أفضل حارس، وعبد الرحمن العوضي من دائرة الميناء والجمارك أفضل إداري.

وتم تكريم الحكم الدولي سلطان محمد صالح، ومسؤول الحكام علي عبد الله الشحي، والحكم عبد الله راشد النقبي، والحكم حميد خلفان الشامسي، كما تم تكريم الرعاة والجهات المشاركة في إنجاح الدورة.

الدفاع المدني يسيطر على ألقاب البادل والطائرة والألعاب الشعبية

وفي بطولة البادل تنس، نجح الإدارة العامة للدفاع المدني في الفوز باللقب على حساب مصرف عجمان في المباراة النهائية لفئة الدوائر الحكومية حيث تفوق الثنائي عبد الله الدوله وعبد العزيز المهري على الثنائي خليفة المندوس وأحمد المهيري، وحصد الثنائي زايد المهيري وجاسم النعيمي لقب فئة الأفراد المستوى C بعد فوزهما في النهائي على فارس المندوس وطلال المندوس.

واختتمت منافسات الكرة الطائرة الشاطئية بتتويج الإدارة العامة للدفاع المدني بطلاً للمسابقة بفوزه على دائرة البلدية والتخطيط بنتيجة شوطين مقابل شوط، وفاز بالجوائز الفردية عدنان خان من دائرة البلدية والتخطيط أفضل لاعب، وشافير كوتيكات من الإدارة العامة للدفاع المدني أفضل مدرب، وعبد الرحمن سعيد من دائرة البلدية والتخطيط أفضل إداري، وفريق الإدارة العامة للدفاع المدني الفريق المثالي، كما تم تكريم الحكمين كريم محمد الحموي وعبد السلام عبد المنعم.

وفي منافسات كرة السلة، فاز فريق "إيجلز" بلقب البطولة بتغلبه في النهائي على فريق "بيسي" بنتيجة 80-75، وحصل جوشوا بورني من "إيجلز" على جائزة أفضل لاعب، ووليد شعبان من جامعة عجمان أفضل مدرب، وويلسون من فريق "بيسي" أفضل إداري، في حين نال فرسان الموستاج جائزة الفريق المثالي.

وفي بطولة الألعاب الشعبية حقق الإدارة العامة للدفاع المدني لقب البطولة بعدما جمع 25 نقطة، وجاء في المركز الثاني القيادة العامة لشرطة عجمان بمجموع 24 نقطة، ثم الكوماندوز ثالثاً برصيد 18 نقطة، فيما حل الكمين في المركز الرابع بمجموع 11 نقطة.

وأشاد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي بالاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بالفعاليات الرياضية والمجتمعية في إمارة عجمان إيماناً منهما بالدور الفعال الذي تلعبه الرياضة في تعزيز أواصر التعاون، وإذكاء روح التنافس الإيجابي، وبناء الإنسان الذي يمثل الركيزة الأساسية للتقدم والازدهار.

وهنأ جميع الفائزين بالألقاب الجماعية والفردية في مختلف منافسات الدورة، شاكراً جهود اللجنة العليا المنظمة وكافة المشاركين في إنجاح الحدث وإظهاره بمستوى يليق بمكانة الإمارة.

وأكد أن النجاحات التي تحققت في النسخة الرابعة من الدورة تعكس إرادة أبناء عجمان وحرصهم على التفوق، معرباً عن سعادته بالمشاركة الواسعة للدوائر الحكومية وأفراد المجتمع، التي ترجمت الأهداف الإستراتيجية لحكومة عجمان إلى واقع ملموس، ما أسهم في رفع مستوى التنافس والأداء في بطولة كرة القدم وباقي بطولات وفعاليات الدورة.