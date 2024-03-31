صدام ناري بين مانشستر سيتي وأرسنال.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 31-3-2024، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة على مستوى الدوريات المصري والإنجليزي والإسباني، بالإضافة لمواجهات قوية بكأس الكونفدرالية.

وفي الدوري الإنجليزي، تقام اليوم مواجهة بين ليفربول وبرايتون، وصدام ناري بين مانشستر سيتي وآرسنال.

كما يخوض الزمالك مواجهة صعبة أمام فيوتشر في ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وفيما يلي جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

الإسماعيلي ضد سموحة، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر، 10:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

سيراميكا كليوباترا ضد زد، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر، 10:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 2".

الجونة ضد المقاولون العرب، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر، 10:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport".

كأس الكونفدرالية الإفريقية

دولفينز ضد اتحاد العاصمة، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر، 4 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports 6".

الملعب المالي ضد دريمز، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports 6".

فيوتشر اف سي ضد الزمالك، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports 6".

أبو سليم ضد نهضة بركان، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports".

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول ضد برايتون، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر، 4 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مانشستر سيتي ضد آرسنال، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، 6:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو ضد رايو فاليكانو، الساعة 2 مساءً بتوقيت مصر، 3 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

جيرونا ضد ريال بيتيس، الساعة 4:15 مساءً بتوقيت مصر، 5:15 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ديبورتيفو ألافيس ضد ريال سوسيداد، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر، 7:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

الدوري الفرنسي

لوريان ضد بريست، الساعة 1 مساءً بتوقيت مصر، 2 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

ستاد نيس ضد نانت، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر، 4 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

كليرمون ضد تولوز، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر، 4 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

لو هافر ضد مونبلييه، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر، 4 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 3".

ستراسبورج ضد ستاد رين، الساعة 5:05 مساءً بتوقيت مصر، 6:05 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

أولمبيك مارسيليا ضد باريس سان جيرمان، الساعة 8:45 مساءً بتوقيت مصر، 9:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".