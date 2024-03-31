عقوبة قاسية تنتظر رمضان صبحي بسبب المنشطات

فجر الإعلامي أحمد شوبير، الجدل في الشارع الرياضي المصري بشأن سقوط لاعب مصري في اختبار المنشطات.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: “لست من هواة الفضائح، ولكن هناك لاعب دولي مهم في منتخب مصر سقط في اختبار المنشطات، وهو الآن في موقف حرج للغاية، ربنا يعديه منها على خير”.

وأصاف: “هذا اللاعب كان قد تم اتهامه في تناول منشطات من قبل الاتحاد الإفريقي قبل أشهر، إلا أن الأمر مر بسلام، ولكن هذه المرة الأمر صعب”.

وبدأ الحديث يدور عن أن هذا اللاعب هو رمضان صبحي، نجم فريق بيراميدز، والذي سبق وأن اتهم من قبل الكاف في عينة كان قد تم سحبها منه قبل أشهر، ولكنه لم يتعرض للإيقاف وقتها.

وحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فإنه حال ثبوت إيجابية عينة المنشطات للاعب معين يتم إيقافه فترة تصل إلى عامين في حالة كان لا يعلم وأخذها دون قصد في مكمل غذائي.

وفي حالة أخذها بقصد قد تتضاعف العقوبة، وقد تصل إلى حرمانه من ممارسة كرة القدم.

وارتبط اسم رمضان صبحي في الميركاتو الشتوي الأخير بالانضمام إلى نادي الزمالك، إلا أن المفاوضات لم تكتمل.