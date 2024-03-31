أول إجراء من رمضان صبحي بعد أزمة المنشطات

أثارت تصريحات الإعلامي أحمد شوبير، الجدل في الشارع الرياضي المصري بشأن سقوط لاعب مصري في اختبار المنشطات.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: “يوجد لاعب دولي في منتخب مصر تم اتهامه في تناول منشطات من قبل الاتحاد الإفريقي قبل أشهر، إلا أن الأمر مر بسلام”.

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وأضاف: “هذه المرة اللاعب سقط في اختبار المنشطات، وهو في موقف حرج وقد يتعرض للعقوبة المغلظة”.

وبدأ الحديث يدور عن أن هذا اللاعب هو رمضان صبحي، نجم فريق بيراميدز، والذي سبق وأن اتهم من قبل الكاف في عينة كان قد تم سحبها منه قبل أشهر، ولكنه لم يتعرض للإيقاف وقتها.

من جانبه سيلجأ رمضان صبحي للثنائي حسام غالي وشريف إكرامي اللذان كانا قد تم اتهامهما بتناول منشطات في وقت سابق.

وسبق وأن تعرض حسام غالي للإيقاف لمدة شهرين وقت أن كان يلعب في النصر السعودي بسبب المنشطات، إلا أن اللاعب أصر على أخذ عينة أخرى وتم تحليلها بمعمل في ألمانيا.

وثبتت براءاة اللاعب حيث يتم رفع الإيقاف عنه، بعد ثبوت القصور في المعمل الماليزي الذي حلل العينة الأولى.

وتكرر نفس الأمر مع شريف إكرامي، وتم اتهامه بتناول منشطات من قبل الكاف بعد ثبوت إيجابية عينة تم سحبها منه بعد إحدى مباريات بيراميدز ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم الماضي.

وعلى الفور طلب اللاعب سحب عينة أخرى، مؤكدًا على أنه كان يتناول عقار للتخسيس وبه مادة محظورة ولم يكن على علم بذلك لتتم براءة اللاعب وعدم تعرضه للإيقاف.

وحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فإنه حال ثبوت إيجابية عينة المنشطات للاعب معين يتم إيقافه فترة قد تصل إلى عامين إن كان لا يعلم وأخذها دون قصد في مكمل غذائي.

،وفي حالة أخذها بقصد قد تتضاعف العقوبة، وقد تصل إلى حرمانه من ممارسة كرة القدم.