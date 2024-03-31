رمضان صبحي يتصدر التريند.. أزمة منشطات وبيراميدز ينفي

الشارقة - اميمة ياسر -

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أنباء بشأن تعاطي أحد أبرز نجوم كرة القدم المصرية مواد منشطة في الفترة الأخيرة.

وفي وقت سابق، فجّر الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، حالة كبيرة من الجدل بعدما كشف أن "هناك بعض اللاعبين يتناولون المنشطات في الدوري المحلي".

ووفقا لموقع "العين" الإخباري، فإن تصريحات شوبير وقتها مرت مرور الكرام، ولم يتوقف عندها الكثيرون، قبل أن يعود قائد الأهلي الأسبق ليثير الجدل من جديد في الساعات الماضية.

وخلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم"، قال أحمد شوبير إن "هناك لاعبا دوليا كبيرا ومهما، لم ينضم إلى منتخب مصر في الفترة الماضية، يواجه مشكلة كبيرة وأزمة منشطات".

وأضاف الإعلامي: "هذا اللاعب عانى من نفس الأزمة خلال وقت سابق، لكنه تخطى المشكلة وقتها ولم يتعرض للإيقاف، وأتمنى من الله أن تنتهي أزمته الحالية على خير".

وتابع شوبير: "هذا اللاعب (حدوتة) ومهم جدا وقصته ستُنشر على نطاق واسع في الفترة المقبلة"، ليفتح باب التكهنات أمام جماهير كرة القدم المصرية.

وبعد وصف شوبير للاعب بأنه "حدوتة"، وضع رواد منصات التواصل الاجتماعي رمضان صبحي على رأس التكهنات، بينما أكدت تقارير محلية لاحقا أنه المقصود من حديثه.

وأفادت صحيفة "الوطن" بأن إدارة نادي بيراميدز استلمت خطابا من المنظمة المحلية لمكافحة المنشطات "النادو"، ذكرت فيه أن "رمضان صبحي يواجه أزمة في نتيجة أحد التحاليل".

وقالت إن هذا التحليل يعود لإحدى مباريات الفريق في الموسم الحالي من دوري أبطال أفريقيا، وتم التأكيد على أن "نتيجة العينة فاسدة"، وفقا لمصدر للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مصدر مسؤول بنادي بيراميدز قوله إن "رمضان صبحي بريء من تهمة تعاطي المنشطات".

وفي السياق، كشفت صحيفة "اليوم السابع" حقيقة تعرض اللاعب للإيقاف بسبب تناول المنشطات أو التلاعب فى آخر عينة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من رمضان صبحي، قوله إن رمضان صبحي يخضع لكشف المنشطات بشكل دوري كل شهرين، وعلى مدار ثلاث سنوات ماضية، وجميع العينات التى تؤخذ منه تأتى نتيجتها سلبية.

وتابع المصدر أن الموسم الماضي كان يخضع رمضان صبحي ومصطفي فتحي لاختبار المنشطات كل شهرين، وفقاً للنظام المتبع من قبل لجنة مكافحة المنشطات، وفى الموسم الحالي وقع الاختيار علي رمضان صبحي وكريم حافظ للخضوع للكشف الدوري عن المنشطات في المباريات الأفريقية.

وأشار إلى أن بيراميدز تلقي إخطارا من لجنة المنشطات المصرية يفيد بأن هناك عينة فاسدة تم أخذها من اللاعب منذ 8 أشهر، وطلبت لجنة المنشطات عينة ثانية لإعادة تحليلها، مع مزيد من التحقيقات حول عدم صلاحية العينة والكشف عن السبب فى ذلك.

وشدد المصدر على أنه لم تصدر أى عقوبات من قبل لجنة مكافحة المنشطات ضد رمضان صبحي، كما أن جميع العينات التى أخذت من اللاعب جاءت نتيجتها سلبية.