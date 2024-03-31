اتحاد الكرة يعلن رسميًا.. رمضان صبحي صاحب أزمة تعاطي المنشطات

‏‎أكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن منظمة المنشطات قامت بإرسال خطاب إلى الاتحاد القدم تفيد بإيجابية عينة رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز.

‏‎وأشار رئيس الجبلاية خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام أنه سوف يتم أخذ عينة أخرى من رمضان صبحى للتأكيد من تناول المنشّطات أم لا وقبل إيقافه”.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، كاشفًا عن أزمة منطشات كبرى لأحد لاعبي ونجوم منتخب مصر، رافضّا ذكر اسم اللاعب.

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وكان رمضان صبحي قد انتقل إلى صفوف بيراميدز في صيف 2020 بعد نهاية فترة اعارته للنادي الأهلي من هيدرسفيلد الانجليزي.

وتترقب جماهير الكرة المصرية موقف رمضان صبحي لاعب بيراميدز من حيث العقوبات المفروضة عليه حال ثبوت تعاطيه المنشطات خلال العينة الثانية.