ردود أفعال مثيرة من جماهير الاهلي على أزمة رمضان صبحي

علقت جماهير الكرة المصرية على أزمة لاعب نادي بيراميدز، رمضان صبحي، بعد ثبوت تعاطيه منشطات.

‏‎أكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن منظمة المنشطات قامت بإرسال خطاب إلى الاتحاد القدم تفيد بإيجابية عينة رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز.

‏‎وأشار رئيس الجبلاية خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام أنه سوف يتم أخذ عينة أخرى من رمضان صبحى للتأكيد من تناول المنشّطات أم لا وقبل إيقافه”.

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ردود أفعال جماهير الأهلي بعد أزمة رمضان صبحي:

هو ده جمهور الاهلي اول ما جمال علام أعلن أن رمضان صبحي هو صاحب قصة المنشطات كل جماهير الاهلي بتدعي له لو نادي تاني كانوا زمانهم شمتانين فيه.

عمرنا ما نشمت بالعكس ده أكترية جماهير الاهلي زعلانة عليه لأنه موهبه وتم تدميرها من أجل المال

بتمنى يكون جمهور الأهلي عاقل وواعي ومثالي في موضوع رمضان صبحي.. ونسأل الله ان الموضوع يعدي على خير.. احنا مش طبعنا الشماته.. احنا بشر والبشر يخطئ ويصيب.. وأتمنى ان رمضان صبحي يتعظ من الموضوع