أوباما يصدم الزمالك بقرار جديد في ملف التجديد

وجه يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدمة إلى مسئولي النادي بشأن ملف التجديد للفريق الأبيض.

وكان أوباما قد ابدى موافقته المبدئية لتجديد تعاقده مع الزمالك في وقت سابق، قبل أن يعرض عليه مسئولو النادي التجديد بعقد أقل مما يحصل عليه بسبب الظروف المادية التي يمر بها مؤخرًا.

ورفض اللاعب التجديد للأبيض بأقل من راتبه الذي يحصل عليه في الوقت الحالي، وهو ما مثل صدمة لمسئولي النادي.

ويلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فيوتشر، ضمن مباريات الذهاب لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان الفريق الأبيض قد تأهل لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية بعد تصدر مجموعته برصيد 16 نقطة، فيما حل فيوتشر وصيفًا في جدول ترتيب المجموعة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المفتوحة على البث الأرضي مباراة الزمالك وفيوتشر.

اقرأ أيضًا.. نجم الجزائر يشعل الصراع بين الاهلي والزمالك في الميركاتو الصيفي

ويسعى كلا الفريقين للفوز في مباراة اليوم، وذلك من أجل تسهيل مهمتهما في مباراة الإياب المقرر لها الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ويدير مباراة الزمالك وفيوتشر طاقم تحكيم من المغرب بقيادة جلال جيد حكماً للساحة، ويعاونه لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد مساعدين، وكريم صبري حكمًا رابعًا.

ويتواجد سمير قزاز كحكم للفيديو، ويعاونه مواطنه زكرياء برينسي، والجيبوتي يعقوب علي إلمي مراقباً، في حين يراقب الحكام الجزائري جمال حمودي.