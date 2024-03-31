جمال علام يعلن إيجابية عينة رمضان صبحي بتناول المنشطات

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تلقي الاتحاد إخطار من مكافحة المنشطات، بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز.
قال جمال علام خلال تصريحات إذاعية: " لجنة المنشطات قامت بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم تفيد بإيجابية عينة رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز".
أضاف: "سوف يتم أخذ عينة أخرى للاعب في الفترة المقبلة، للتأكيد من تناول المنشّطات أم لا، وقبل توقيع الإيقاف عليه".
وأتم تصريحاته: "من الممكن أن يكون هناك خطأ في الأمور وسوف يتم إظهار الحقيقة كاملة".
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