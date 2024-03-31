اخبار الرياضه

جمال علام يعلن إيجابية عينة رمضان صبحي بتناول المنشطات

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تلقي الاتحاد إخطار من مكافحة المنشطات، بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز.

قال جمال علام خلال تصريحات إذاعية: " لجنة المنشطات قامت بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم تفيد بإيجابية عينة رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز".

أضاف: "سوف يتم أخذ عينة أخرى للاعب في الفترة المقبلة، للتأكيد من تناول المنشّطات أم لا، وقبل توقيع الإيقاف عليه".

وأتم تصريحاته: "من الممكن أن يكون هناك خطأ في الأمور وسوف يتم إظهار الحقيقة كاملة".

اقرأ أيضا:

قرار بشأن زيزو.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة فيوتشر

"لاعب دولي كبير حدوتة".. شوبير يفجر مفاجأة بضحية المنشطات

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا